第15任總統選舉由現任總統蔡英文勝出連任，市場憂心兩岸關係持續冷凍，後市發展前景不明，使觀光類股今（13）日獨自憔悴，類股指數開低重挫逾2％，一度大跌2.73％至99.4點，在盤面各類股中表現最疲弱。

其中，旅行社及飯店股成為重災區，包括國賓（2704）、鳳凰（5706）、高野（2736）、華園（2702）、寶得利（5301）均一度下殺跌停，老爺知（5704）、洛碁（8077）、力麗店（5364）、雄獅（2731）、夏都（2722）、五福（2745）均跌逾5％。

交通部觀光局統計，2019年來台旅客約1184萬人次，較2018年1107萬人次成長77萬人次或7％，再創歷史新高。其中，陸客約271萬人次，較前年270萬人次微增0.5％，非陸客則近914萬人次，較前年837萬人次成長達9％。

進一步分析非陸客來源，觀光局指出，日本市場去年12月9日首度突破200萬人次，與韓國市場同步再創新高，均較前年成長約1～2成。新南向18國去年來台旅客人次則成長約6％，顯示台灣成功開拓多元市場。

不過，陸客去年來台旅客仍微增0.5％，主因上半年較前年同期成長。由於陸客來台自由行自去年8月起全面喊卡，去年下半年起來台陸客已見明顯下滑。在兩岸關係持續低迷情況下，旅遊業者認為，今年陸客來台人數恐難逃衰退。

法人指出，上市櫃旅行社主要仍以出境遊為主要業務，陸客入境遊比重甚低，對營運影響相當有限。至於上市櫃飯店業者中，餐飲貢獻比重較高，客層以商務客、歐美日韓及國旅為主的飯店業者，後市營運較不易受來台陸客衰退影響。

(時報資訊)