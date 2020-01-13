大茲含多種硫化合物，具強烈抗氧化作用，可減少自由基形成，可降低血壓及預防血栓形成。(達志影像/shutterstock)

很多人一旦被醫師確診為高血壓時，雖然符合臨床用藥的條件，但常會不願意吃藥，而認為血壓值只超過一點點，希望藉由自身的努力，便可以把血壓降到高血壓前期的數值。

雙和醫院心臟內科主治醫師賴志泓表示，在進入高血壓之前，有些患者的血壓值已經超出標準值以上，雖然還不算高血壓一族，但已被視為即將進入高血壓的邊界值，也就是高血壓前期。

高血壓前期的警示意味相當濃厚，就像在提醒患者，若不好好控制血壓，日後極有可能轉變為高血壓患者，因此，屬於這個階段的人，必須要提高警覺，先從調整飲食習慣來著手。

簡單來說，降血壓的飲食守則，就是比一般飲食攝取更多的蔬果類食物，同時，如富含鉀、鈣、鎂的食物，更具有控制血壓的效果，可以適量攝取。

其實在天然食物中，有一些食物已通過研究證實具降血壓的效果，但要注意這些食物雖然經過研究證明可降血壓，但仍有因人而異的狀況發生。千萬不可因為這些食物可以幫助降血壓，就過量食用每天都吃，或單吃某類食物而不吃其他種類的食物，仍應注意營養均衡。

另外，天然食物只是輔助降血壓而已，並沒有治療效果，如果病情嚴重到需要服用藥物時，仍須遵照醫師指示服藥。要注意的是，有些天然食物與降壓藥物可能有加乘作用，若已經在服藥的患者，最好視個別服藥狀況，諮詢醫師或是營養師，才是正確的作法。

1、芹菜：芹菜中的化合物，可使血管平滑肌舒張，具有使血壓下降的作用。但正在服用降血壓藥物的患者，應諮詢醫師的意見，再決定是否食用芹菜，以免與藥物發生交互作用。

2、蕈類（香菇、黑木耳）：所有蕈類的降血壓效果都不錯，如香菇、黑木耳、蘑菇等，因富含硒和膳食纖維，經常攝取，可降低血壓、降膽固醇、防止血管硬化，還能提高免疫力。

3、海帶：海帶是碘、硒的重要來源，其中富含的膳食纖維，可幫助降低膽固醇，還可預防高血壓及心血管疾病。

4、薯類：如白薯、紅薯、山藥和馬鈴薯等薯類食物，含豐富的醣類、維生素B6、維生素C、膳食纖維、鉀等元素，有增強免疫力、預防癌症及心臟病等功能。

5、洋蔥：含有前列腺素A，可舒張血管、降低血壓，使血壓穩定。

6、大蒜：含多種硫化合物，具強烈抗氧化作用，可減少自由基形成，有效減少壞的膽固醇（LDL）含量，還可降低血壓及預防血栓形成。

7、番茄：含豐富的鉀，有助於降血壓，番茄生吃，鉀可以釋出較多；但烹煮的熟番茄則有助茄紅素釋出，也對身體有益，各有好處。要注意市售番茄汁和番茄醬雖然方便食用，但有些產品含有大量的鈉，反而會使血壓上升。此外，因番茄含鉀量高，若有心律不整、腎臟疾病者，應請教醫師並限量食用。

8、蘋果：含醣類、蘋果酸、膳食纖維、維生素C、鉀等，可控制血壓。

9、胡蘿蔔：含大量β胡蘿蔔素、維生素B群、菸鹼酸、膳食纖維等成分，對眼睛疲勞、乾燥、皮膚皺裂等維生素缺乏症有效，也可降低血壓。水煮或油炒過的胡蘿蔔素吸收率會比生吃來得好。

10、香蕉：含豐富的鉀，可平衡人體內多餘的鈉，同時具防止血壓上升與肌肉痙攣的效果。.

11、全榖類：美國農業部營養研究中心發現，含有豐富水溶性纖維與不可溶性纖維的食物，可降3~7mmHg血壓。

12、茶：研究發現，茶葉中含有茶單寧、維生素A、B2、C及磷、鞣質，能恢復和保持血管抵抗力，與降血壓食物及中藥配製飲用，可防治高血壓。

13、黑巧克力：最新的研究發現，黑巧克力內含的可可多酚、可可內的植物化合物黃烷醇均有助於降血壓。國際性的研究則建議，每天食用兩方塊的黑巧克力，就有降低血壓的效果。

14、菠菜：含有的蛋白質、纖維素、蔗糖、葡萄糖、果糖和維生素B、C、D、K，還含有豐富的鎂跟鉀，皆有助防治高血壓及糖尿病。

15、綠豆：屬於利尿食物，高血壓患者若攝取過量鹽分，血液的水含量增高，令血管脹大及血壓升高，吃綠豆可助排水及排走鹽分，降低血管壁壓力，令血壓稍降。

16、瓜果類：如西瓜、木瓜等，具有利尿作用，可輔助降血壓。

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(中時電子報)