在電動自行車夯銷助攻下，全球自行車龍頭-巨大（9921）集團2019年合併營收創下歷史新高，法人樂觀預期，巨大去年獲利與EPS也將同步登高！巨大13日早盤股價最高上漲逾1.5％。

巨大集團2019年合併營收高達634.05億元，年增5.67％，這也是繼2015年營收衝破604億元之後、再創歷史新高紀錄！法人表示，巨大集團2019年在面對中美貿易戰、歐洲反傾銷及匯率不利等大環境不利因素衝擊下，營收依然創造歷史佳績、誠屬不易。

巨大集團表示，2019年自有品牌銷售成長，主要貢獻來自捷安特歐洲公司、捷安特美國公司及捷安特中國公司；而業績成長的重要關鍵，就在電動自行車成長動能依然強勁。

展望2020年，法人表示，巨大集團為了貼近歐洲市場、短鏈供應，匈牙利新廠預計今年上半年投產，主攻傳統自行車與電動自行車。隨著電動自行車持續夯銷，2020年在電動自行車產銷量攀升下，預期整體營運維持成長動能可期。

(工商 )