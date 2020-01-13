受惠於大陸車市進入年終旺季反彈，車廠客戶拉貨力道增，大陸最大LED車燈模組廠商麗清（3346）自結2019年12月合併營收4.25億元、月增13.72％，營收連續兩月成長，且創2019年單月營收新高的記錄。惟2019年主要客戶的備貨力道仍因大陸整體車市低迷而保守，使得麗清2019年度的合併營收41.22億元、年減6.38％。

麗清表示，2019年在大環境嚴峻因素下，仍保持高水準的研發生產技術能力，亦必須維繫與主要客戶共同開發的緊密合作關係，為配合主要客戶在地化生產的訂單需求，自2018年第三季起陸續增加武漢、上海新廠產線布建與研發團隊，也將於台灣興建桃園觀音廠房，而由於LED車燈模組從研發設計、認證取得至產品量產期間長達一至二年，因此在未量產出貨貢獻營收前，皆須直接面對新廠建置初期成本費用增加及學習曲線成本，導致2019年營運小幅衰退。

麗清進一步表示，從近三年研發費用分別為2.04億元（2017年）、2.73億元（2018年）、2.44億元（2019年前三季），可見主要客戶與新客戶隨著品牌車廠積極將LED車燈導入新車應用的趨勢明確下，對於LED車燈模組新技術升級與開發認證的需求明顯增加，也凸顯麗清多年所累積的關鍵競爭實力是墊高進入LED車燈模組市場之門檻，尤其在汽車產業朝向節能減碳、智能化發展推進時，麗清即與主要客戶包括小糸集團、華域集團、大茂偉瑞柯等一同在LED車燈、智能車燈各領域搶占先機，因此，受惠於平均每車配備LED車燈的滲透率持續提升，且車燈加入更多光學與電子設計等具複雜化之功能設計，仍將對麗清汽車部良好的業務接單發展空間，並創造公司保持良好的訂單能見度。

展望2020年，麗清認為，雖第一季整體營收恐會受到農曆春節工作天數較少影響，但麗清仍致力於擴大事業版圖、提高競爭力，有望創造公司整體營運長期穩健成長之動能。另因應客戶之需求及未來營運發展，今年將於台灣興建桃園觀音廠房，目前也已接獲汽車智能車燈相關零組件產品之訂單，最快於可於今年第二季開始試量產，期待對未來營運帶來正面挹注。

(工商 )