正逢農曆春節，多數民眾已有出國計畫，根據交通部觀光局公布的2019年台灣出國人次統計，總人數突破1500萬人，然隨著旅遊型態的改變，民眾出遊前除了規劃行程、訂房訂票外，萬不可忽略的就是旅行保險規劃。

旅平險不是有保就好，保對了最重要，旺旺友聯建議民眾加保「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」才能享有完整的保障內容。

旺旺友聯產險表示，旺旺友聯產險所提供的海外旅遊商品不必額外加購皆享有海外緊急救援服務，可提供電話醫療諮詢、推薦醫療服務機構、安排入院許可等醫療協助。

如民眾選擇「海外豪華型」商品，保障內容除班機延誤、旅程取消、行李遺失等旅遊不便險相關保障外，更有海外突發疾病醫療保險，確保旅客在高醫療費用的國家也不必擔心就醫無力負擔的情況發生。另外，在旅遊協助的部份，有行李、護照遺失的協尋以及保戶有緊急訊息或文件需要傳送予親友時的協助等服務。旺旺友聯表示，該公司「易旺保」網站提供各種旅遊保險組合，讓民眾可於出發前一小時進行線上投保。

此外，旺旺友聯第一季推出「六六大順喜迎新」抽獎活動，獎項超豐富，提供Apple Watch Series 5等多項好禮，保戶最高可有多達6次抽獎機會，另不論是加入會員或投保都可以取得旺旺友聯所提供的加值服務，包含WiFi租借優惠、機場停車、接送優惠、餐廳及住宿折價券…等，好康持續增加中，並預計在新春期間舉辦多項活動，讓民眾可以開開心心過新年，快加入旺旺友聯FB官方粉絲專頁或[email protected]官方帳號(ID：@wwunion)取得第一手活動資訊。

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