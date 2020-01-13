消息人士指出，由美國政府官員組成的代表團13日將抵達倫敦，嘗試遊說英國政府在提升電訊網路時，不要使用中國電訊設備商華為的設備。

香港信報報導，英國政府本月將決定是否採用華為的5G設施，美國堅持華為的設備存在網路安全風險，要求盟友不要使用。負責安全事務的英國國務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）向英國廣播公司（BBC）表示，會很快決定是否在5G網路中使用華為設備。

據報，美方一個代表團將到訪英國，隨團的包括鷹派的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）等官員，試圖遊說英方不要採用華為的通訊設備。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）向周日倫敦時報（The Sunday Times）表示，美國總統川普與他的顧問警告，如果英國決定向華為開綠燈，美國將會切斷與英國的部分情報交流。

據稱，英方在作決定時既須考慮華為會否對國家安全構成風險，又要顧及與中方關係。華為被指為北京政府作情報間諜，不過華為一直否認指控。

美國國務卿蓬佩奧上周會見到訪的英國外相藍韜文（Dominic Raab）時，相信亦有就華為問題向英方施壓。

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