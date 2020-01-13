大陸國務院副總理劉鶴將率團於13至15日赴華盛頓簽署中美第一階段協議，港股上周五（10日）創2019年7月19日以來收盤新高後，13日早再高開過百點。

恒指高開134點報28,772點；國企指數高開60點報11,327點。之後恒指漲幅收斂，9：52，報28,718.34 點，漲80.14 點或0.28％。

個股表現方面，騰訊高開0.4％報400港元，創九個月高位。友邦高開0.6％報86.55港元。平保高開1.1％報94.2港元。港交所高開0.6％報276.6港元。

(工商 )