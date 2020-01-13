恒指高開134點 騰訊見400港元 10:232020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院副總理劉鶴將率團於13至15日赴華盛頓簽署中美第一階段協議，港股上周五（10日）創2019年7月19日以來收盤新高後，13日早再高開過百點。 恒指高開134點報28,772點；國企指數高開60點報11,327點。之後恒指漲幅收斂，9：52，報28,718.34 點，漲80.14 點或0.28％。 個股表現方面，騰訊高開0.4％報400港元，創九個月高位。友邦高開0.6％報86.55港元。平保高開1.1％報94.2港元。港交所高開0.6％報276.6港元。 (工商 ) #港元 #騰訊 #高位 #友邦 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 上線零碎時間 豎直手機追短劇 04:092020/01/09 時尚娛樂 騰訊、銀聯 擬整合支付二維碼 04:102020/01/09 全球財經 《港股》恆指開漲0.36％，舜宇領漲藍籌股 10:172020/01/10 財經 《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 財經 中國新視野－區塊鏈成科技巨頭新戰場 04:092020/01/11 全球財經 阿里股價奔新高 市值飆破6千億美元 04:092020/01/11 全球財經 ATM三大科技股 競逐港股股王 04:102020/01/13 焦點新聞 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 台灣成谷歌亞洲基地 謝金河：美企投資台正開始 - 財經 台積法說到 外資狂6讚 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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