A股兩大指數開盤下跌 10:242020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股兩大指數13日開盤下跌。上證指數開盤報3,091點，跌不足1點；10：01報3,081點，跌10點或0.34％。 深指開盤報10,894點，升14點或0.13％；現報10,852點，跌27點或0.25％。創業板指數開市報1,905點，升1點或0.06％；現報1,897點，跌7點或0.37％。 各類股個別發展，汽車製造、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股偏軟。 (工商 ) #開盤 #10 #指數 #a股 #石油股 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來10年小年夜都放假？ 政院：是依規定 10:452020/01/09 政治 A股開盤反彈 石油股下跌 10:342020/01/09 財經 投票日國道南下車多 白天當心5壅塞路段 13:122020/01/09 生活 民進黨選前造勢賴清德領軍 8位候選人拉抬造勢 13:402020/01/09 政治 滬指收漲近1％ 直逼3,100點大關 16:202020/01/09 財經 反映成本上升 肯德基也喊漲價 16:402020/01/09 生活 嘉義市選前之夜10日大拚場 400警力維安 禁空拍 16:402020/01/09 政治 搶攻過年財！墾丁H會館推「避冬專案」 17:582020/01/09 生活 返鄉投票將湧人潮 鐵、公路加開班次因應 09:522020/01/10 生活 為睹「選前之夜」韓國瑜風采 韓粉凌晨占位 11:112020/01/10 政治 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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