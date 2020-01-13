A股兩大指數13日開盤下跌。上證指數開盤報3,091點，跌不足1點；10：01報3,081點，跌10點或0.34％。

深指開盤報10,894點，升14點或0.13％；現報10,852點，跌27點或0.25％。創業板指數開市報1,905點，升1點或0.06％；現報1,897點，跌7點或0.37％。

各類股個別發展，汽車製造、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股偏軟。

(工商 )