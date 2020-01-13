人民幣兌美元中間價13日報6.9263，較上日（10日）6.9351，漲88點或0.13％，連續兩日上調。

13日中間價較上日下午4時30收報6.929，漲27點；較上日晚上11時30分報6.9191，貶72點。

在岸人民幣13日9：48報6.9122，漲70點或0.1012％，離岸人民幣報6.908，漲20點或0.0289％。

(工商 )

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