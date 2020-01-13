人民幣中間價上漲88點 10:232020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價13日報6.9263，較上日（10日）6.9351，漲88點或0.13％，連續兩日上調。 13日中間價較上日下午4時30收報6.929，漲27點；較上日晚上11時30分報6.9191，貶72點。 在岸人民幣13日9：48報6.9122，漲70點或0.1012％，離岸人民幣報6.908，漲20點或0.0289％。 (工商 ) #人民幣 #日報 #元中 #美元 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 一掃陰霾！自行車族群早盤股價翻紅 10:342020/01/09 財經 蘋果預告新年短片《女兒》 iPhone 11 Pro拍攝周迅主演 11:302020/01/09 科技 友達第四季營收619.7億元、季減11.5％ 14:132020/01/09 財經 中光電第四季營收130.84億元 16:202020/01/09 財經 中小企業放款達標率132％ 力拚五年新高 19:402020/01/09 財經 迎接1／11選舉日 亞太電信推11元快閃資費 14:112020/01/10 科技 去年11月企業僱用增幅 創十年最低 19:022020/01/10 財經 羅明才7連霸 自行宣布當選 19:222020/01/11 政治 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 台灣成谷歌亞洲基地 謝金河：美企投資台正開始 - 財經 台積法說到 外資狂6讚 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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