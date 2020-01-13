2020庚子鼠年逐漸靠近，誠品生活（蘇州）攜手來自台灣的《漢聲》雜誌，舉辦「大過鼠年——2020新春特展」大型聯合展覽。在日漸淡薄的節慶氛圍中，這項展覽期待能讓大眾尤其是年輕一代感受春節的藝術、情感和傳承之美。

《漢聲》總策劃黃永松12日以「鼠來天開，萬象更新」為題做客誠品大講堂，從年俗聊到年畫，一起大過鼠年。這項展覽從1月12日至3月1日，主辦方並打造近三百坪「新春庭院」，帶領觀眾身臨其境體驗新春民俗：張貼新春祝福、瞭解新春習俗、學習鼠文化，參與新春遊戲。

這次「大過鼠年」新春文化展，誠品以「去子鼠家過年」為概念，將傳統文化與民風民俗置入展場空間，觀眾可以在這裡參與、感受、體會一場別開生面的年俗文化之旅，在休閒趣味中追尋文化的歸屬和心靈的安頓，祈禱一個更為平安豐盈的未來。

展場共分為六大板塊：「福自天來」陳列了漢聲田野調查的各地民間春聯、窗花、剪紙、門神等藝術品，細數新春佳節種種美好祝願；「萬象更新」用兒歌及年畫呈現傳統新年習俗，以木刻年畫，展示民俗藝術精妙；「鼠來天開」用鼠文化圖錄等收藏，引申出「鼠」的文化內涵。

「大鬧新年」羅列眾多古早童玩，帶領觀眾重溫兒時生活，體驗日趣味；「百鼠賀年」以三十六幅來自陝西的剪紙，表現出源自生活、民俗、兒歌、生肖中的各種鼠造型，姿態多樣，生動活潑，充滿吉祥意涵；展場特設互動區域 ，以猜燈謎、賞煙花、許心願等活動，為觀眾細說鼠年年味，感受新春洋溢的歡快氣氛。

(旺報 )