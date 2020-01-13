台灣總統大選塵埃落定，今(元/13)早盤股匯雙漲，新台幣一度強升1.13角，暫報29.906，再度展現升值衝向2字頭企圖心。

台股方面，早盤開高之後，始終在高檔行進間整理持股信心不足浮額，迄上午10：21，暫報12081點，上漲56點，漲幅0.47%，成交652億元。

新台幣兌美元匯價，周一甫開市暫報30.01，僅小升0.9分，不過，這也是今天早盤的最低點，迄上午10：19的盤中最高價，一度來到29.906，大幅升值1.13角；目前則暫報29.927，仍強勁升值9.2分。

(工商 )