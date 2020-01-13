大選底定熱錢湧 新台幣強升1.13角 暫報29.906 10:352020/01/13 工商 梅中和 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大選落幕，新台幣13日早盤強升。(本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣總統大選塵埃落定，今(元/13)早盤股匯雙漲，新台幣一度強升1.13角，暫報29.906，再度展現升值衝向2字頭企圖心。 台股方面，早盤開高之後，始終在高檔行進間整理持股信心不足浮額，迄上午10：21，暫報12081點，上漲56點，漲幅0.47%，成交652億元。 新台幣兌美元匯價，周一甫開市暫報30.01，僅小升0.9分，不過，這也是今天早盤的最低點，迄上午10：19的盤中最高價，一度來到29.906，大幅升值1.13角；目前則暫報29.927，仍強勁升值9.2分。 (工商 ) #新台幣 #升值 #早盤 #大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 《匯市》總統大選在即，新台幣衝破30關 10:002020/01/09 財經 《台北股市》盤中焦點股：銘旺科、鈊象、亞德客、大山、矽力、原相 10:342020/01/09 財經 新台幣太強讓新光金單月虧25億 全年仍創獲利新高 20:102020/01/09 財經 新台幣三度測試2字頭 04:092020/01/10 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：勤誠、緯穎、神隆、宇峻、亞德客-KY 10:002020/01/10 財經 業績題材助威 聖暉早盤股價上漲 11:072020/01/10 財經 《日股》國際情勢緩解，日經指數早盤收漲0.15％ 11:422020/01/10 財經 新台幣由升轉貶 但周線連八漲 17:342020/01/10 財經 升升不息 央行力守新台幣30元防線 04:102020/01/13 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：世紀鋼、新光鋼、新日興、世芯、祥碩、順藥 10:172020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 5G設備進入肉搏戰 四雄曬成績單 - 財經 蘋果擬推5款iPhone 下半年出貨拚8500萬支 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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