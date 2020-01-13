2020大選結束，今（13）日韓國瑜回到高雄市政府，上午10點召開記者會，挺韓民眾高喊「市長加油！」導致現場一度混亂。被問到開票之夜當天，臨時取消國際記者會，韓國瑜表示，是希望民眾能冷靜下來，且8點45分上台時已經把感想說完。
韓國瑜上午開記者會，表示會持續努力拚市政，對於參選黨主席，則完全沒有規劃。
媒體追問，開票之夜臨時取消國際記者會，韓國瑜解釋，當時是希望民眾可以冷靜下來，因為當時民眾情緒相當高昂，處於半失控狀態，且先前在台上就已經把想說的感想說完了。
(中時電子報)
2020大選結束，今（13）日韓國瑜回到高雄市政府，上午10點召開記者會，挺韓民眾高喊「市長加油！」導致現場一度混亂。被問到開票之夜當天，臨時取消國際記者會，韓國瑜表示，是希望民眾能冷靜下來，且8點45分上台時已經把感想說完。
韓國瑜上午開記者會，表示會持續努力拚市政，對於參選黨主席，則完全沒有規劃。
媒體追問，開票之夜臨時取消國際記者會，韓國瑜解釋，當時是希望民眾可以冷靜下來，因為當時民眾情緒相當高昂，處於半失控狀態，且先前在台上就已經把想說的感想說完了。
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