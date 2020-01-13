美股2019年漲勢強勁，三大指數履創歷史新高，加上貿易緊張緩和，2020年有那些投資契機？法人表示，美股雖不錯，但新興市場股揮灑空間更大。

普信亞太區多元資產解決方案策略師WentingShen(沈文婷)表示，美國經濟目前仍持續擴張，未出現衰退跡象，川普為尋求連任，可以預期重要經濟政策的推動，預期美股今年仍有不錯的表現，除了美股之外，可留意美股以外的投資機會。

群益亞太中小基金經理人向思穎表示，中美貿易爭端暫告段落，市場風險偏好回溫，搭配當前全球資金環境仍相對寬鬆之下，帶動股市表現，後市來看，亞洲市場因地緣政治風險相對穩定，亦具備經濟成長動能，加上投資題材多元，且包括大陸、東協、印度等地不乏官方改革或刺激政策的加持，因此投資前景仍值得期待。

柏瑞投信表示，受惠於亞太地區較高的經濟成長率，亞太地區企業獲利成長相對較好，且預期大多數的亞洲央行將維持貨幣寬鬆政策，有利於資金行情的推升區域股市表現。

柏瑞投信指出，如果從價值面分析顯示，亞股目前處於合理區間，預估MSCI亞太(不含日本)中小指數的本益比為15.76倍，仍處於歷史區間的11.23-16.83倍。以過去的歷史趨勢來看，獲利的增長與股市的表現息息相關，在本益比上升已大部分反映了獲利由負轉正的利多下，後續亞股表現將取決於獲利增長的幅度。

(工商 )