尼日西部一處軍營9日遭聖戰士攻擊，造成89名軍人喪命，當局今天透過公共廣播電台公布最新死亡人數。

政府發言人艾布杜蘭蜜（Zakaria Abdourahame）說：「經過全面搜查，確認有89名友軍身亡，敵軍則有77人喪命。」

尼日當局宣布舉國哀悼3天，向死者致意。

法新社報導，全副武裝的聖戰士9日攻擊希內戈達（Chinegodar）軍營，當局原先公布有25名軍人身亡。

伊斯蘭暴力極端分子2015年開始從鄰國馬利滲透到尼日以來，這是尼日軍方迄今遭遇的最致命攻擊。

這個地區的軍事基地先前也曾遭聖戰士攻擊，釀成數十人喪命。

尼日毗鄰布吉納法索邊界的蒂拉貝里區（Tillaberi）2019年12月遇襲，數以百計聖戰士使用大砲攻擊位於鄰國馬利邊界附近的軍營，造成71名尼日軍人死亡。伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

去年12月的攻擊事件促使G5沙赫爾國家組織（G5 Sahel）領袖呼籲展開密切合作，並尋求國際支持對抗恐怖主義威脅。G5沙赫爾國家組織由馬利、查德、布吉納法索、茅利塔尼亞和尼日等5國聯合組成。

(中央社)