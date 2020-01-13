12月25日下午，在建築業界經歷超過40年的包商張山明（張男）開車帶著記者前往占地1萬5千坪的經濟部大里中軟園區，大樓外觀相當豪華氣派，入口還放著2公尺高的招商看板，園區警衛透露，先前已有不少包商因請不到款項，曾到辦公室砸雞蛋抗議，但工程業主都相應不理。

張山明說，驗收工程時都沒問題，等到請款時卻拖拉刁難且已讀不回。（圖／黃威彬攝）

張男破口大罵，「明明我的案子2次都通過驗收，雙方也簽認無誤，直到要結清剩下的200多萬元，對方卻說工程設計有瑕疵」，甚至暗示工程款可能要打折才能處理，擺明要讓小包商血本無歸。

張男指控，工程竣工後他拿著請款單到大買家欲請款，順便想探望張董的健康狀況，但秘書總是回覆張董「開會中，不便見客」。後來聽聞其他包商也被拖欠數百萬工程款不還的狀況，自己還是硬著頭皮致電了解撥款進度，沒想到對接窗口的張董特助、工務經理及工地主任全都離職，就連工務所電話也呈現停話狀態。

張男強調，「我跟他（張董）本來不認識，加上外傳大買家自從標了中軟園區後就經營不振，當時我有跟張董說，聽說你們公司的帳不好收，希望能說明清楚」。張董還拍胸脯掛保證，並稱此案是他生命最後之作，一定會如期付款，才讓張男覺得應該伸出援手。

據了解，許多包商決定助他一臂之力，讓他完成人生最後一場代表作，沒想到換來的卻是一張張無法兌現的支票及存證信函，更超過10多家包商因被拖欠工程款而提告，總金額超過1億4千萬元，包商們苦不堪言、差點關門跑路，代表受害包商出面的廠商張男痛批「大買家根本就是大騙子」。

記者致電大買家，一位自稱簡姓的法務人員先是質疑記者身分真偽，對於記者提問閃爍其詞，只說「這一切都是誤會」，更推託要交由主管發言，記者持續追問，簡姓法務又說每件訴訟都是個案，至於張姓包商的工程為何會已通過驗收但不付款，以及與包商之間的糾紛，都要透過法律程序來證明，「不是對方說了算」。

張異昌豪砸40億投資中軟園區，完工後不付錢罔顧包商權益。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)