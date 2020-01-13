總統大選結果出爐，房地產不確定因素消失，此次兩黨候選人並未特對房產政策拿來做文章，房市難得在選舉進行中未受到太大的影響。今日營建股由中小型個股表現較強，聯上發(2537)、總太(3056)及國建(2501)等漲幅居前，高價股的華固(2548)、長虹(5534)等冷靜以對。

房仲全聯會榮譽理事長李同榮說，總統及立委大選揭曉，蔡英文順利當選而且立委過半，在連任的路上執政黨立委仍然擁有多數，可以說是完全執政。美中貿易戰開打一年多，台灣暫時撿到槍，促使不少台商回台投資，不動產市場在台商回流的氛圍中間接受益，無形中掀起一股房地產投資風潮，不僅是豪宅產品，商業不動產更是投資重點。因此，2020選後商用不動產表現是否延續2019年的熱度，就成為台商投資台灣的信心指標。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，本次大選相當罕見出現了「選照選，房照買」的情形。接下來該觀察的是銀根寬鬆的資金行情下，被墊高的買氣和價格到底怎麼走下去。在沒有黑天鵝的前提下，目前看來還有一段好路可走，特別是低價區域，在資金湧入，將迎向的是一個想像不到的新時代，特別值得注意的是，無論開發有沒有急迫性，土地資產只會更被追逐。至於商用市場，需求與話題挹注下，有個幾年好光景不是難事，可是在台灣一窩蜂的吹捧、快速分化、盤整，也可能在大量供給出籠的三年後陸續出現，產品力還是最後決勝關鍵。

華固董事長鍾榮昌則表示，大選讓市場比去年同期有冷卻一點，不過這是短暫的影響，開春後市場主流仍以自用首購為主，預期今年仍將是價穩量增的1年。房地產業本上還是要看市場的供需，今年仍將以個案表為主，若是供給少的地區預期房價將會緩步上揚，但供給量大的地房，恐怕會有壓力。

(時報資訊)