主機板族群去年12月營收表現大致符合預期，早盤類股以精英（2331）漲幅最明顯，其餘如友通（2397)、映泰(2399)和承啟(2425)也都有逾1個百分點的漲幅。

2019年第一季主機板受惠於NVIDIA新產品2060 GPU及2060/70/80 Gaming NB出貨，加上中階產品GTX 1660Ti在2月下旬上市，3月中階GTX 1660、4/30低階GTX 1650亦分別上市，整體表現淡季不淡，優於預期。但第二季進入傳統淡季，加上中美貿易戰尚未解決，需求明顯疲弱，第二季營收偏弱，整體比先前預期季減5%~10%為差。第三季受惠於Server量產，以及NVIDIA 2060/70/80 SUPER系列新Gaming出貨，加上Intel CPU缺貨改善，營收季增31%，優於往年。

但第四季受Intel CPU再度缺貨，個別公司分別受到衝擊。主機板公司每年現金配息高，具防禦型標的，加上2020年將有NVIDIA大改款電競GPU推出，屬具題材性和防禦性的族群。

微星去年12月營收90.9億元，月減18%，年增22%，略優於預期。第四季營收，略優於預期。微星2019年第一季受惠於NVIDIA新產品2060 GPU及2060/70/80 Gaming NB出貨，營收僅季減1%，比往年季減5%~10%佳，但第二季淡季明顯，營收季減11%，表現不如以往。第三季受惠於NVIDIA 2060/70/80 SUPER系列新Gaming出貨，營收季增26%，年增14%，表現不錯。第四季受惠於NVIDIA Geforce GTX 16系列Super新產品，沖淡淡季影響，營收季減2%，微星因為Gaming比重高，受Intel CPU缺貨影響較小。

承啟去年12月單月營收為5.38億元，月增23%，年增62%，主要是受惠子公司天津思騰合力AI伺服器的營收增加所致。2019年全年營收47.44億元，年增16%。承啟板卡業務持穩、加上去年轉投資AI伺服器已開始挹注營收，拉抬合併營收成，其中來自主力產品線顯示卡之營收比重近50.5％，主板則占2成，另去年積極投入的AI伺服器自4月開始認列後，營收比重已來到16.87％，承啟未來亦將持續增加該業務占比，以期成為承啟後續營運主要動能。法人估AI伺服器今年營收占比可達逾2成。

(時報資訊)