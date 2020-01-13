連鎖餐飲集團王品（2727）於兩岸同步汰弱留強、強化營運體質，2019年台灣業績已見回升、中國大陸仍處調整期，全年自結合併營收小減0.17％。展望今年，集團對兩岸事業群營運審慎樂觀，預期台灣業績可望持續成長，中國大陸則力拚營收持穩、獲利成長。

王品股價自去年12月以來震盪走低，今年1月8日下探76.8元的2個月波段低點，近日止跌緩步回升，今日持平開出後小跌，隨後在買盤敲進下翻紅，截至10點20分小漲0.38％。三大法人上周合計小幅賣超48張，但上周五轉為賣超52張。

王品2019年12月自結合併營收13.57億元，月增11.88％、站上近4月高點，但年減7.4％，為近7年同期低點。其中，台灣事業群8.5億元，年增1.95％。中國大陸事業群5.1億元，年減達19.65％，若以人民幣計算為1.2億元，年減16.74％。

合計王品2019第四季合併營收37.97億元，季減9.77％、年減3.77％。累計全年合併營收162.31億元，年減0.17％。其中，台灣事業群97.9億元，年增4.76％。中國大陸事業群64.4億元，年減6.84％。

王品去年12月營收較11月顯著成長，除了尾牙、節慶等聚餐商機效應帶動，近年推出的新品牌享鴨、青花驕、沐越累積好口碑，在積極展店下帶動業績成長，如夏慕尼、青花驕台北中山北店受惠聖誕及跨年等節慶加持，雙雙成為單月千萬業績店王。

雖然王品兩岸同步針對品牌汰弱留強，台灣去年底總店數淨減6家，但在品牌力大幅提升下，去年12月及全年營收仍維持年成長。中國大陸則強化經營體質、關閉虧損門市及品牌，截至去年底總店數淨減13家，使去年12月及全年營收較前年同期衰退。

王品表示，中國大陸事業群去年雖受中美貿易戰影響消費力道、人民幣波動幅度較大，以集內部著重品牌結構調整，造成短期營收下滑，但王品、西堤2大主力品牌同店銷售（SSS）持續增長、營收平穩向上，顯示集團品質及服務獲得更多消費者肯定。

此外，王品2018年10月成立子公司萬鮮，主要從事生鮮食品買賣，負責集團各品牌採購及食安檢測。去年為發掘集團第二成長曲線，首度集結4大中餐品牌、自318道菜色中精選推出2款年菜組合，去年11月中旬開放預購僅1個月便完銷，為集團營運挹注活水。

展望今年，王品對兩岸事業群營運審慎樂觀看待，台灣事業群在完成品牌調整後，經營體質日趨穩健，預期營收可望持續成長、有助獲利率提升。中國大陸事業群上半年持續調整菜色、加強服務品質、強化顧客體驗，並持續汰弱留強，目標營收持穩、獲利持續提升。

(時報資訊)