台灣櫻花（9911）2019年合併營收逼近63億元，年成長5.2％，續創歷史新高，預期獲利及EPS也將同步登高！在業績題材發威下，櫻花13日早盤股價上漲逾1％、最高來到48.20元，目前股價仍維持紅盤。

台灣櫻花2019年受惠政府第四季啟動的節能器具補助效應發酵，熱水器及瓦斯爐銷售表現亮眼，加上櫻花數位熱水器銷售屢創佳績，集團合併營收創歷史新高。

其中，2019年整體廚房銷售特別亮眼，關鍵在於櫻花整體廚房因自行設計生產廚房中的廚電產品，整體設計上可以達到一致化；此外，近幾年在整體廚房推出多項新系列產品，加上原有的整體服務印象加分，帶動2019年整體廚房零售部分表現亮眼，推估將呈雙位數的成長。

法人表示，櫻花因為整體銷售有明顯成長，在產品組合及生產效益的提升上，2019年第三季毛利率達到35.7％，年成長1.4％，預期2019年毛利率將創近幾年新高，有助於推升整體獲利表現。

(工商 )