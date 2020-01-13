工業蝶閥大廠捷流閥業去年合併營收攀升至23.82億元，締造歷史新高，目前訂單能見度5個月，在手訂單10億元，今年營運優於去年，今（13）日股價不漲反跌，下跌0.5元而以114.5元開出。

捷流閥業2019年12月合併營收1.81億元，較2018年同期12.73％。2019年第四季合併營收6.01億元，較2018年同期成長30％，創單季新高；去年合併營收23.82億元，也比前年成長27.73％。

捷流閥業表示，捷流閥業因中國大陸、美國石化產業資本支出持續投入、以及定期閥門產品的更換需求，加上全球船舶業環保法規日益趨嚴，國際海事組織（IMO）推動壓艙水處理系統及限硫排放公約規範，挹注整體閥門產品產能稼動率隨著主要客戶備貨需求暢旺而同步提升，皆是創造捷流閥業整體營運繳出亮麗成績之重要關鍵。

捷流閥業表示，捷流閥業擁有齊全閥門產品線、優異自主研發能力及高品質量產技術，能與客戶共同進行產品研發之優勢，目前取得全球10個國家、超過97項品質及型式認證，在同業中具有競爭優勢，同時成為國內外主要客戶指定或合格之重要合作供應夥伴，尤其石化產業閥門產品必須具有美國石油協會（API）及防火等認證，對於耐壓、耐高溫、低洩漏率、高可靠度等需求較高，石化產業主要銷售客戶亦為全球前50大化工大廠，集團旗下閥門產品能銷售給這些客戶，凸顯捷流閥業具備的高度競爭利基．創造捷流閥業近年營運成長主要動能。

捷流閥業指出，捷流閥業看好船舶業客戶隨著國際海事組織（IMO）法規推動，以及近期油價價格飆升，將有助於加速帶動船舶改裝排煙脫硫器、以及壓艙水處理系統需求增加，創造船舶產業閥門產品銷售成長動能，再加上中國大陸及美國石化產業客戶訂單需求暢旺，以及中國政府近年推動十三五煉化一體廠政策，帶動中國煉化一體廠擴建、投產項目快速發展，集團已順利打入中國石化產業龍頭中國石油化供應鏈且定期出貨貢獻，同步積極拓展中國大陸其他重要石化廠接單契機，擴大銷售客戶基礎，致力推動整體營運規模持續放大，以期挹注集團未來營運添翼。

(工商 )