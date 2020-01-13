加入中國繼續開放金融市場，高盛集團計畫在未來五年內將其在中國的員工數量增加一倍。

一位因討論非公開計畫而不願具名的知情人士說，將在中國員工數量增至600人是高盛高管制定的五年計畫的一部分。

2018年升任執行長後不久，David Solomon就要求制定未來五年制中國發展的詳細策略。外資銀行正準備進軍世界第二大經濟體，爭奪其日益成長的財富，力求在高達90億美元的商業和投資銀行業務利潤中分得一杯羹。與此同時，中國也在尋找新的投資以支持其經濟，並吸引外資競爭來促進國內金融業發展。

作為開放包括資產管理和保險在內的45兆美元金融市場的一部分，中國國家主席習近平已制定計畫，允許外資投銀在2020年年底之前完全控制在中國的子公司。高盛正申請將在中國一家投資銀行合資企業的持股比例從33％提高至51％，若2020年底前獲得批准，將尋求全面控股。

(工商 )