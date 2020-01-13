英國金融時報報導，美國政府計劃停止民用無人機飛行計劃，因為部分無人機是由中國製造。

根據報導，美國內政部可能叫停1,000架無人機的飛行計劃，因為這些無人機是由中國企業製造，很可能被中國情報機構用作收集情報。

據悉，內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）仍未就上述禁制作最後決定，但傾向作出相關行動。內政部可能給予特別豁免，容許在緊急情況如撲救山火及訓練時使用這些無人機。

(工商 )