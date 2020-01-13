傳華府停止陸製無人機民用飛行計劃 10:402020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國金融時報報導，美國政府計劃停止民用無人機飛行計劃，因為部分無人機是由中國製造。 根據報導，美國內政部可能叫停1,000架無人機的飛行計劃，因為這些無人機是由中國企業製造，很可能被中國情報機構用作收集情報。 據悉，內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）仍未就上述禁制作最後決定，但傾向作出相關行動。內政部可能給予特別豁免，容許在緊急情況如撲救山火及訓練時使用這些無人機。 (工商 ) #無人機 #計劃 #中國 #飛行計劃 #飛行 也許您會感興趣 推薦閱讀 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 國安基金會議 關注大陸債務風險 04:092020/01/09 財經要聞 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 陸商務部：中美將於下周簽署第一階段協議 15:342020/01/09 財經 雷虎前進CES 攻水下無人機市場 04:102020/01/10 產業特刊 第2個死神 翼龍-2炸毀土國無人機 04:092020/01/11 焦點新聞 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 以色列推出雷射劍防禦系統 阻擋火箭無人機 21:152020/01/12 軍事 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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