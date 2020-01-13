新住民用自己的母語，寫下各種春節應景吉祥話。（移民署金門縣服務站提供）

春節即將來到，移民署金門縣服務站昨在在西浦頭社區中心舉辦「金鼠迎春．創意揮毫」活動，邀請來自印尼的新住民李麗美女士擔任講師，指導新住民家庭和移工朋友寫春聯，體驗中華傳統年節習俗。

大人、小朋友們拿起毛筆，在洋溢喜氣的紅紙上寫下「春」、「福」，希望為自己在未來的一年，帶來好運和福氣。也有新住民用自己的母語，寫下各種應景吉祥話，開心表示要貼在大門口，與故鄉親人一起迎接美好、圓滿的新年。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門地區的新住民逐年增加，移民署關懷的對象並不僅限於婚姻移民，還有在這塊土地辛勤工作的移工朋友們，移民署在新的一年也將提升服務品質，營造多元友善的環境，讓新住民在金門大家庭安心工作和生活。

金門縣服務站也提醒金門鄉親如規畫在春節期間「小三通」赴陸度假，應備妥有效護照或〈金馬證〉，否則應於1月15日（星期三）前持應備文件及合格照片至服務站申請〈金馬證〉，以免因入出境證件問題掃了出遊興致。

(中時 )