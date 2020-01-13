第15屆總統大選落幕，這次在選戰中，最辛苦的就屬從登記參選後，就24小時陪同在各候選人身邊的國安局特勤人員。本屆負責候選人維安任務的國安局「安維7號」特勤人員中，引起最多討論話題的就是負責韓國瑜貼身隨扈，有「特勤吳彥祖」之稱的林正宏，所到之處，往往引起女韓粉驚聲尖叫，但隨著選舉落幕，林政宏18日中午前也將歸建特勤中心，未來特勤吳彥祖何時復出執勤?也是大家關注焦點。

從登記參選開始，韓國瑜身邊的特勤「吳彥祖」也成大家注目的焦點，一連串行程盡忠職守的保護韓國瑜，不苟言笑的冷酷模樣更讓女粉絲瘋狂，大喊「好想被保護」、「我可以」。

被稱特勤吳彥祖的林政宏，是韓國瑜的貼身隨扈。韓國瑜輔選跑透透，面對熱情的韓粉包圍，隨扈除了立即上前護駕，也貼心提醒大家要小心，保護自己的老闆更是盡忠職守，面對任何狀況皆臨危不亂，韓國瑜在台上熱情的高喊時，林政宏除了注意周遭的狀況外，並隨時注意韓國瑜的腳步，避免在下過雨的台上受傷。

在每一場的公開活動中，林政宏往往比韓國瑜還醒目，但他不苟言笑的一號表情除了有現場粉絲激動的拍照外，也引起網友的暴動，紛紛大喊「好帥我可以」「這麼帥應該要進演藝圈的」「很顯眼，這個真的帥到渣」「好想被保護啊」。

根據國安局特勤條例，各候選人的維安編組，將從中選會正式公告總統當選人隔日中午12點起撤離。依據日前中選會公布，將在本月17日前，公告總統當選人並送達當選證書，因此最慢，林政宏就會在18日中午12點歸建。未來是否可能繼續擔任蔡英文特勤，就看國安局特勤中心日後安排。

(中時電子報)