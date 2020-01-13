高雄市長韓國瑜在總統大選中落敗，他呼籲連任成功的總統蔡英文能一心一意為台灣人民開創幸福快樂、安居樂業的好日子。媒體人韋安則認為，韓國瑜在這場選舉中，設定的選戰主軸「剝奪感（痛苦感）」對抗「亡國感」，在未來都是臺灣社會的「主要矛盾」。

韋安在臉書指出，韓國瑜雖然輸了，但不應該過度自責和氣餒。他認為，在美中對抗，香港「反送中」，以及複雜的地緣政治大氛圍之下，無論任何人代表國民黨參選，也會面臨失敗的命運，可能連500萬票都守不住。他直言，韓雖有失誤和盲點，但還有550萬的選票，有近4成的民意支持。

此外，韋安說韓在這場選舉中，設定的選戰主軸「剝奪感（痛苦感）」對抗「亡國感」，在未來都是臺灣社會的「主要矛盾」。民進黨在以「亡國感」激起狂熱支持和恐慌之下大贏，未來必須面對在「守護主權」的同時，如何讓人民確保小確幸和過上好日子。他直言，「芒果乾」雖可給短期的精神滿足，畢竟無法讓人長期填飽肚子。

(中時電子報)