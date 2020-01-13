2020大選，國民黨總統、區域立委大敗，也讓黨內改革浪潮再度吹起，此次參選土城三峽立委但失利的新北市議員林金結就表示，國民黨正面臨世代交替之際，改革已是刻不容緩，現下能帶領國民黨、改造國民黨的人，只有新北市長侯友宜，他今天要敦請侯市長帶領全黨，繼續向前行。

林金結今(13日)在臉書發文，對於國民黨選舉大敗，他希望大家回歸日常生活，選舉是一時的，即使大家曾經意見不同，選舉已經結束。還請大家多多擁抱家人與朋友。對於選舉中支持他的人，林金結說，他要再次感謝所有支持者攏無離開，陪伴他繼續向前行。

他話鋒一轉提到，選舉結果當然必須檢討，「國民黨是最憂患台灣前途的政黨，也有深厚的經濟政策基礎與執政經驗，但是卻爭取不到年輕首投族以及眾多憂慮台灣未來的人民支持，是國民黨極大的困境」。

他也提出此次立委選舉結果，從不分區得票數來看，人民對藍綠兩大政黨的支持是旗鼓相當的，國民黨與民進黨都拿到13席不分區立委，但是單一選區的競爭上，國民黨的候選人從南到北的每一個選區卻很難爭取到過半的民眾支持。

林金結強調，國民黨若不積極改造，這個趨勢只會繼續惡化，優秀的人才無法勝出，非常可惜，對台灣前景更是大損失。因此國民黨的改革與改造是刻不容緩的事，今日不做，明日就會後悔。

他指出，「這兩天很多人提出黨主席要由年輕人擔任讓國民黨年輕化的主張，他贊成國民黨應該年輕化，也贊成國民黨應該世代交替」。但是年輕並非侷限身份證上年齡數字的區別，而是是否具備年輕態度、是否有與年輕人對話的能力、是否能夠得到年輕人的支持。

林金結認為，國民黨的改革刻不容緩，吳敦義主席已經請辭。「放眼台灣政壇，能夠繼任黨主席，帶領國民黨、改造國民黨、讓國民黨更貼近民意的人，唯有全國縣市首長評比第一名的新北市長侯友宜，國民黨仍是立院第二大黨，我要敦請侯友宜市長帶領我們，繼續向前行」。

(中時電子報)