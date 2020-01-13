大陸縫紉機零件大廠強信-KY去年合併營收受中美貿易戰影響，不論以人民幣或新台幣計價都衰退。中美貿易戰達成第一階段協議，大陸成衣銷美不加徵關稅，強信去年九月參加中國國際縫製設備展整體接單成長一成多，效益從今年首季逐漸顯現，今年營運可望比去年好。

強信表示，2020年春節較往年提早影響，導致部分終端客戶及整機廠提前放假，備貨量減少因素，強信2019年12月合併營收人民幣3,004億元，比去年11月營收衰退5.99％，若以新台幣計價近1.3億元，較2018年同期減退15.31％。去年合併營收人民幣3.88億餘元，較前年略減2.34％，折合新台幣17.4億元，較去年衰退3.94％。

強信強調，中國大陸內需市場受中美貿易戰影響而出現衰退，整機市場營收不如預期，但強信藉由調整整機廠及代理商(修配市場)的銷售比重，去年修配市場營收較前年增長7.73％，自動化裝置營收也比前年增長4.86％。

強信表示，強信2020年隨縫紉機自動化大設備及裝置產品的研發成果，強信營運會以自動化裝置的發展為主，針對服裝廠整條生產線的設備進行附屬加裝升級，研發自動化縫製設備及自動化縫製生產線。預估2020年包縫及繃縫自動縫紉設備銷售會有一定成績。未來2～3年，在自動化設備發展方面獲得很優異成績。

強信指出，中美貿易戰已達成第一階段協議，成衣行業在內等商品確定不會加徵10％關稅，2020年大陸工業縫紉機市場逐步好轉，強信整機市場的訂單也會逐步回溫，並且結合自動化大設備及裝置產品的研發成果，創造更好的業績。

強信指出，從儒鴻、聚陽、廣越等台灣成衣代工族群公布2019年12月及全年營收來看，其在成衣及紡織行業的業績比去年同期都有增長，並且持續看好2020年市場業績呈「正成長」。強信預估2020年外銷市場(修配市場)也會持續增長。

(工商 )