今年62歲的中陽集團董事長張異昌，以開發台中精明一街起家，政商關係良好，他先前接受媒體專訪，提及要投入40億元完成中軟園區，當成生命最後代表作，但如今連統一黑貓宅急便的運費也積欠逾千萬元，實在有夠諷刺。

遭張異昌積欠工程款的包商委任律師李明海查出，這幾年來被中陽倒帳的廠商一堆，包括霖園集團旗下神坊資訊（ERP倉儲系統）被欠4千2百萬，中陽也曾因此遭神坊向法院提出破產聲請；另外鴻海集團旗下正達國際光電（LED面板）、統一黑貓宅急便的物流服務都各被欠1千萬，而中陽子公司坤福營造竟也積欠下游包商逾6千萬。

包商的委任律師李明海查出，大買家遭10多家廠商提告，連黑貓宅急便運費都積欠千萬元。（圖／讀者提供）

中陽集團旗下有坤福營造、中陽藝術、大買家量販等事業體，資本額逾20億元，且手上還有多個建案進行，積欠工程款一案恐怕會引發更嚴重的財務危機，而2016年民進黨立委陳明文搭著張異昌的黃色法拉利跑車而出車禍，引發媒體關注，也突顯出兩人的好關係。

張異昌曾開千萬法拉利載立委陳明文，因出車禍上了新聞版面。（圖／報系資料庫）

記者致電大買家，一位自稱簡姓的法務人員先是質疑記者身分真偽，對於記者提問閃爍其詞，只說「這一切都是誤會」，更推託要交由主管發言，記者持續追問，簡姓法務又說每件訴訟都是個案，至於張姓包商的工程為何會已通過驗收但不付款，以及與包商之間的糾紛，都要透過法律程序來證明，「不是對方說了算」。

台中大里大買家量販店是張異昌旗下的金雞母之一，但母公司卻已經發生財務窘境。（圖／翻攝google map）

(中時電子報)