美國複合材料科技公司赫氏（Hexcel Corp）和飛機及工業零件製造商伍德沃德公司（Woodward Inc）周日宣布，兩家公司將以全股票「對等合併」（merger of equals）方式合而為一，未來成為航太與工業領域的整合系統供應商。

以伍德沃德上周五收盤價121.96美元估算，這項合併案的價值約為64.3億美元，對赫氏的估值為每股76.23美元，與其上周五收盤價相比溢價4.5%。

兩家公司合併後將改名為「Woodward Hexcel」，成為全球最大的航太與防禦設備供應商之一，現有的伍德沃德股東持股比重約為55%，赫氏股東持股比約為45%。

伍德沃德與赫氏同意合併，再度突顯出波音737 MAX型飛機停飛對供應鏈的衝擊。兩家公司都是波音737 MAX型飛機的零組件供應商。

波音是赫氏的第二大客戶，占赫氏全年營收的25%；伍德沃德約15%的全年營收，則來自於其最大客戶波音。伍德沃德去年就曾表示，波音737 MAX停飛削弱公司的營收成長。

因737 MAX復飛遙遙無期，另一家波音主要零件供應商勢必銳航空系統（Spirit AeroSystems）上周五宣布裁員2,800人。

(時報資訊)