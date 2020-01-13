2020總統大選結束，總統蔡英文成功連任，不過，商界最擔心的，莫過於兩岸政治問題影響商業往來。中小企業總會理事長李育家表示，不論選舉結果如何，應盡速回歸工作崗位，全國中小企業主及勞工，更期盼看到執政與在野能捐棄成見，恢復兩岸對話交流。

中小企業總會呼籲，加強兩岸對話與交流，以協商代替對立，「國家安全與經濟發展缺一不可；而中國是台灣的重要市場之一，相信新政府有足夠的智慧化解兩岸關係。」

另外，金仁寶集團董事長暨三三會理事長許勝雄表示，兩岸問題將更加重要，尤其是中國大陸占台灣的出口占比約40％，未來處理兩岸問題，需以更有「智慧」去化解，兩岸穩定才有機會提高簽訂FTA、CPTPP的可能性，台灣也才能去談「立足台灣 全球布局」，期盼政府可以更積極去做。

對於台灣未來4年的經濟任務，許勝雄也向蔡英文喊話，全球產業經濟版圖快速變動，地緣政治也影響台灣極深，台灣定要打造友善投資環境才能因應；目前，國際都在討論5缺問題，台灣在人才方面似乎不夠完善，尤其是目前整體經濟都已步入智慧經濟、AI、5G時代，雖學校已有展開人才培訓，但與產業聯繫不足，未來仍要去調整。

不願具名李姓台商表示，大陸是以政治來調控經濟，要參與兩岸經濟合作是必得先在政治上達成一定程度的共識，但這對蔡政府會是一個難題，未來情勢難以樂觀。

(旺報 )