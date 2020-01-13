包括女王在內等英國王室四大巨頭今（13）日預計召開峰會，解決哈利王子與梅根宣布要退出王室高級成員身分引爆的危機，不過據傳哈利夫妻已經接洽美國各大電視台，準備接受專訪、將和王室的紛爭「和盤托出」，當中也包含美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey），消息人士指，他們有可能藉機威脅女王，好在峰會上談得更好的條件。

英國女王伊麗莎白二世今日召集查爾斯王子、威廉王子、哈利王子，解決哈利與梅根想要退出王室高級成員身分的決定。

為解決哈利王子與梅根引爆的王室危機，女王伊麗莎白二世預計今日召集查爾斯王子、威廉王子及哈利王子，祖孫四人在山均漢姆堡（Sandringham）召開緊急峰會，決定哈利與梅根的未來。不過英國《太陽報》（The Sun）12日獨家報導，哈利夫妻可能威脅女王他們會在美國電視上將一切「和盤托出」，以在峰會上取得更好的協議。

一名王室消息人士透露，哈利與梅根已經和美國各大電視台聯繫上，商討規劃電視專訪的可能性，「或許哈利與梅根會利用這件事當作談判策略，因為王室絕對不會希望家醜外揚。」

「如果他們同意不外傳，也許能拿到多一點錢。」消息人士補充，哈利夫妻希望說「他們版本的故事」，「梅根覺得自己被消音，而她再也不打算沉默了，她和哈利一直感覺王室成員是種族主義者，還有性別歧視。」

據悉，梅根在美國的公關團隊已經接洽美國廣播公司（ABC）、美國國家廣播公司（NBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等各大電視台，另外還有脫口秀天后歐普拉。

歐普拉曾現身2018年哈利與梅根的世紀婚禮，雙方平時也都保持聯繫，更有狗仔拍到梅根母親多莉亞（Doria）出入歐普拉豪宅。

今日的緊急峰會將決定哈利與梅根的地位、王室角色以及資金問題，報導說，哈利整個周六都窩在白金漢宮和團隊開會商討對策。哈利梅根的密友、英國ITV新聞（ITV）記者布萊畢（Tom Bradby）周六也證實，夫妻倆可能會考慮接受「毫無保留」的專訪，「我認為場面可能不會太好看。」

(中時電子報)