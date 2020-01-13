一名因性侵遭判刑定讞的被告，主張性侵害防治法規定，被害人可以警詢內容作為證據，剝奪他在法庭上詰問權及防禦權聲請釋憲，司法院大法官受理後將於2月4日在憲法法庭舉行說明會，由被告律師、法務部及警政署、衛福部代表到庭表示意見。

這起聲請案主要是因性侵害犯罪防治法第17條第1款及第2款規定，被害人警詢陳述得為證據，法庭審理過程中被害人不再到庭接受詰問及對質，可以用警詢內容作為證據，但這樣的保護被害人的規定有無侵害被告訴訟權引發爭議。

憲法法庭說明會將討論7項爭點，首先是性侵害犯罪防治法的規定，有無牴觸刑事被告於憲法上應享有之受公平審判權利之虞？被害人警詢陳述的證據能力調查程序，以及判定其得為證據後之書證調查程序，被告各應享有如何之防禦權？

其次是「證明具有可信之特別情況」、「證明犯罪事實之存否所必要」、「因性侵害致身心創傷無法陳述」、「到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述」，應如何認定？規範上有無進一步具體化的可能？

另性侵害犯罪防治法對被害人出庭陳述時所得採行的審判保護措施，與警訊內容可作為證據的規定有無實施之先後順序關係？審判實務上，是否可能一律先行傳喚被害人出庭陳述未果後，再進入被害人警詢陳述之證據能力調查程序？

法院認定被害人警詢陳述得為證據後，除應進行書證調查程序外，被告得否於證據調查程序要求傳喚被害人出庭對質詰問？系爭規定是否影響被告聲請傳喚被害人為證人之權利？如兩不妨礙，則系爭規定是否仍存有侵犯被告對證人詰問權之問題？

而被害人警詢陳述的證據能力調查程序以及警詢內容的調查程序，如被告享有對出庭證人、鑑定人為詰問之機會，則其於此範圍內之防禦權是否仍有不足？及性害犯罪被害人警詢減述作業之運作現況及成效如何？

(中時 )