國民黨此次大選慘敗，學者認為國民黨圈思維老舊，趕不上缺少歷史感的年輕族群，且韓國瑜本身作風強勢，與中間選民所認知的國家領導人溫和、學者形象差距太大。學者認為儘管韓粉在選舉時紛紛入黨，但韓國瑜返回黨中央的機率極低。

十一月十二日，國民黨中央黨部前包括台北市議員羅智強、張斯綱、游淑慧等人及黨內青年代表宣布成立次級團體「＋１｣，投入國民黨救亡圖存工程，是繼參洪秀柱開出第一槍後，青壯派以具體行動揭竿向黨主席吳敦義「逼宮｣。

羅智強等人發表共同聲明，要求推動黨務徹底改革。要求吳敦義立刻請辭，並要求退將吳斯懷和前警大教授毓蘭辭去不分區立委資格，第三是吳敦義辭去不分區立委資格，由現任台南市議員謝龍介遞補。

文化大學教授龐建國認為國民黨的思維過於陳腐，選戰已從傳統的選戰，打到網路帶風向的網戰，但國民黨思維老舊，搞不清話語權在民進黨手上，中間選民並不想聽老論調、年輕選民沒歷史感，因為歷經二十多年去中國化的教育，亡國感可以激起他們的共鳴。

龐建國還說，國民黨主打經濟牌，但年輕人只要小確幸，歷史感薄弱、政治膚淺，多數人在父母庇蔭下衣食無慮，且韓國瑜本身人格特質強烈，也是大多數中間選民「掉頭｣的原因。

中山大學教授廖達琪指出，選舉結果印證民調是正確的，韓國瑜上任市長不久就轉跑道選總統，而且說話的方式過於強勢，除了滿足韓粉的「爽｣，對中間選民完全缺乏正當性、劃出距離感，這群人想要的是一名穩重溫和的國家領導人。

至於選舉期前「韓粉」紛紛入黨，韓國瑜有無入主黨主席的可能，學者龐建國、廖達琪及彭錦鵬都異口同聲說：「不可能｣，因為此次實在敗得太多，重要原因之一就是失信於高雄市選民，若韓國瑜再不回歸高雄市政，恐怕連市長之位都難保；若被韓粉們執意拱他選黨主席，即使韓國瑜當選，就怕連黨內都會不安，因為韓粉有一定的排他性，將加速黨內其他菁英裂解流失。

(中時電子報)