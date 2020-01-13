勇士隊達米恩李(Damion Lee)終於要從「打工」轉成「正職」了，他去年夏天與勇士簽下雙向合約(發展聯盟與NBA)。本季因李的精采表現，勇士決定獎賞他一紙真正的NBA合約，總教練科爾(Steve Kerr )說：「達米恩證明自己屬於NBA。」

27歲的達米恩李是球隊主將柯瑞(Stephen Curry)妹夫，撇開這層關係，他確實拿出了場均12.3分、5.3籃板、2.3助攻的好成績。科爾說：「這還沒正式宣布，但我為他高興，他很努力才讓自己站穩腳跟。」主力得分後衛湯普生(Klay Thompson)本季確定報銷，達米恩李可以幫勇士撐完這一季。

雙向合約的薪水很低，要打滿45天NBA才能領到全額(達米恩李已經打滿了)，達米恩李過去兩季的收入約19萬美元。科爾表示勇士為了財務考量要再等幾日(最晚美國時間15日)才會簽他，因為一旦成為正式球員，薪資就必須計入團薪，球季已經打了一半，省一天是一天。屆時達米恩李簽約，勇士還會再補進另一位雙向合約球員。

(中時電子報)