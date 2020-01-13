高雄曾姓男子前年酒後向72歲的母親索取提款卡領錢買菸酒，因遭對方拒絕他竟活活打死母親；最高法院維持歷審判決，認定曾男手段凶殘、母親死狀甚慘，量刑本不應從輕，但考量他非直接故意殺人且並非完全泯滅良心，依家暴殺人罪判處無期徒刑確定。

曾男無業且患有思覺失調症，日常生活多由母親照料，前年4月8日晚上他在住處1樓客廳處獨自飲酒，酒畢向母親索取其放在她那邊的提款卡，欲持之領款以購買菸酒而遭拒，他於是母親發生激烈口角爭執，以拳頭猛力毆打她，母親全身多處骨折致死。

歷審認為曾母因擔憂他精神狀態變化而與他同住，並負責照料其生活起居，對他關愛有加，而他受此生養浩恩，理應知恩反哺為報，竟不顧母親年邁體衰，揮拳打死母親致其在身心痛苦、驚懼中離世，有情眾生聞之皆會心有不忍。

合議庭認為，曾男犯罪情節實屬重大，量刑本不應從輕，惟念他長期遭受精神疾病困擾，並非完全泯滅良心，惡性尚未達求其生而不可得之程度，無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，因此判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

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