新黨今年政黨票得票率僅1％，讓新黨一度傳出將解散，新黨發言人王炳忠今表示，經黨內討論後，大家認為新黨路線並沒有錯誤，應不致於走向解散，不過對於將來跟國民黨的關係，還有接下來發展的路線可能會有所調整，今天晚間會舉行內部會議討論。

王炳忠說，新黨向來的角色就是兩岸之間煞車皮跟潤滑油的角色，避免兩岸對衝，但從這次大選結果看來，顯然民眾好像不需要這樣的角色，未來勢必走向紅綠直球對決，因此新黨會調整目前的角色定位。

此外，對國民黨的關係也會有所調整，王炳忠說，現在國民黨有些青壯派在喊要把中國國民黨改名，把中國拿掉，或是去想是不是要放棄或改革九二共識，如果將來國民黨越走越綠，那就代表跟新黨的理念距離越來越遠。

王炳忠說，黨員都認為對於目前的理念並沒有什麼疑問，雖然這次選舉結果讓他們只有1％得票率，但是2012也面臨過只有2％的狀況，當年的氣氛更低迷，今年反而更具內部凝聚力，因此應不會走向解散，但角色跟策略上會調整。

此外，新黨主席郁慕明也可能不在繼續擔任黨主席，王炳忠說，郁慕明已經要80歲了，他其實早就想交棒，去年8月本來新黨要改選主席跟黨代表，但黨員認為選前不宜改選，憂影響到選舉，因此延後到選後，目前新黨也已經開始接受登記參選黨主席跟黨代表。

(中時 )