「龍崎光節－空山祭」，在虎形山公園邀請7組藝術家打造9大藝術光景作品，則是市府首度在龍崎區策劃的大型藝術活動。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

賞燈不稀奇，但一次看2場台灣最文青、最夯的燈會，只有台南才看得到！

下周即將迎來鼠年，每年春節重頭戲鹽水的「月津港燈節」將於本周六（18）日盛大登場，而去年底已率先開跑的「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館－月光之城秋季展」，更已分別湧入6萬、12萬人次到訪，全國唯一官辦雙燈節「南龍崎、北鹽水」兩大燈會，本周將正式合體，全國民眾走春絕不可錯過！

月津港燈節曾拿下德國紅點設計大獎，擁有全國最美燈會美名，今年再配合龍崎空山祭活動，台南燈會除了獨步全國、率先起跑外，更將是全國唯一擁有兩大官辦燈會活動的城市，可望再創下春節旅遊台南人數紀錄。

以鹽水豐厚的歷史文化、生態地景為基底的「月之美術館」計畫，首辦秋季展「月光之城」去年11月底於鹽水街區巷弄登場，提前為月津港燈節暖身。開展迄今近2個月，在鹽水2條老街、4條巷弄共6組作品初估已吸引超過12萬人次到訪，其中，近5層樓高的〈登月計畫－津津15號〉已有近3萬人成功登月、〈連成兔行〉的巨兔與可愛兔子群最吸引網紅、親子族群互動拍照。

以「空山其實不空」為發想的「龍崎光節－空山祭」，在虎形山公園邀請7組藝術家打造9大藝術光景作品，則是市府首度在龍崎區策劃的大型藝術活動，回響超乎預期熱烈，12月下旬開幕至今，3周來已吸引逾6萬人次，假日更是人潮滿滿，龍崎居民直呼「40幾年來，沒看過龍崎有這麼多人。」

尤其，期間限定的崎聚市集更是在假日時分化身為龍崎夜市，不僅攤商生意強滾滾，也讓在地特色產業有了更多通路。龍崎光節－空山祭，不僅帶動南關線旅遊人潮，更點燃龍崎人心中的熱情與自信。

春節連假期間，「月津港燈節」與「龍崎光節－空山祭」都將共同陪伴全國民眾一起迎接農曆金鼠年的來到，除了活動不打烊，也有各式周邊活動，包括市集、街頭藝人演出、藝術工作坊、導覽走讀等。

「龍崎光節－空山祭」將於年後的2月2日落幕，本周即將開幕的「2020月津港燈節」則接續一連舉行至西洋情人節後的2月16日，相關活動、交通資訊及更多精彩作品介紹請至兩大活動網站或臉書粉絲團查詢，歡迎全國民眾春節來台南走春，共同感受「南龍崎、北鹽水」雙燈奇幻魅力。

(中時 )