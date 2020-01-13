總統府公布今年福袋。（趙雙傑攝）
總統府公布今年福袋。（趙雙傑攝）

總統府今日由公共事務室主任張文蘭公布民國109年總統福袋，結合金鼠年設計並印有「攜手同心、台灣前進字樣」，將在春節發放讓民眾一同沾沾喜氣。

(中時 )

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