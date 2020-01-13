總統府公布民國109年總統福袋 12:042020/01/13 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府公布今年福袋。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府公布今年福袋。（趙雙傑攝） 總統府今日由公共事務室主任張文蘭公布民國109年總統福袋，結合金鼠年設計並印有「攜手同心、台灣前進字樣」，將在春節發放讓民眾一同沾沾喜氣。 (中時 ) #民國 #福袋 #總統府 #總統 #同心 也許您會感興趣 推薦閱讀 全聯福袋就是狂 頭獎388萬瑪莎拉蒂 04:102020/01/09 財經要聞 新光三越首開線上搶福袋 04:102020/01/09 財經要聞 台中百貨業 新春福袋送鑽石 04:102020/01/09 產業．科技 檢警再破選舉賭盤機房 士檢複訊組頭諭令交保 16:552020/01/09 社會 用選票決定台灣前途 吳敦義喊話國會拿下60席 18:522020/01/09 政治 痛批民進黨抹紅 朱立倫：2020變討厭共產黨的選舉 21:002020/01/09 政治 鼠年福袋怎麼買？ 芙彤園財運精油福袋兼做公益 04:102020/01/10 產業特刊 支持九二新共識 吳敦義：下架空心蔡 上架中華民國派！ 20:262020/01/10 政治 賴清德呼籲：英德配贏大選，捍衛台灣主權部隊一定要過半 21:452020/01/10 政治 英德配席捲逾800萬票 揮手致謝 22:512020/01/11 政治 生活熱門新聞 打冬雷是天有異相？專家解答了 - 生活 何庭歡打破沉默評這一戰：有憾無悔 - 生活 他欠全台14億雞排 妻怒出來面對 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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