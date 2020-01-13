2020馬來西亞大師賽昨天落幕，寶島一姐戴資穎拿到女單亞軍，世界球王桃田賢斗則是收下男單冠軍，一掃去年第一輪出局的不愉快，不過馬國媒體今天上午報導，桃田賢斗等幾位外籍乘客搭乘大會接駁休旅車前往機場途中，在隆布大道高速公路(MEX Expressway)發生車禍，選手們受傷，司機則不幸身亡。

《雅加達郵報》指出，這輛載著羽球選手的休旅車，今天清晨在隆布大道13.7.公里處和一輛貨車發生事故，雪蘭莪消防局副局長努爾(Hafisham Mohd Noor)表示，是在清晨4點57分接到車禍消息，立刻派出10名消防員協助，他說：「目前發現事發原因是休旅車撞上貨車後方，羽球選手們都只有輕傷，已經送往醫院治療。」

而當時在車上的選手，除了桃田賢斗，還有日本隊教練平山優、訓練員森本哲史，以及世界羽聯英國籍技術委員湯瑪斯(William Thomas)，據了解桃田是鼻樑骨折、嘴唇附近擦傷縫了幾針，手腳沒受傷且狀況穩定，平山優臉部及右腳受傷，森本手部骨折，湯瑪斯則是頭部縫了7針，右腳和大腿也有傷勢，所幸都沒有生命危險。

(中時 )