受惠南科效應帶動，人口與工作機會不斷增加，推升台南市安南區工業用地與住宅用地一地難求。上曜建設(1316)去年度陸續買進土地，未來5年可推案總銷逼近250億元，可望陸續交屋入帳，未來5年業績無虞。

上曜今年起第三期建案「帝凡內」將於可望在3月開始交屋，預期110年第二期建案「湖美帝璟」與第五期建案「梅菲爾」完工交屋，113~114年規劃九份子北基地與南基地陸續完工交屋，法人推估未來5年所有可推案總銷近250億元，可陸續交屋入帳。

上曜建設指出，台南地區因「南科效應」帶動，台積電、群創、南茂等大型科技廠商不斷湧入，在台南投入數兆資金，帶來大量的人口與工作機會，導致台南市安南區工業用地與住宅用地一地難求。光這一年來九份子土地漲幅已超過一倍，九份子大樓房價也從每坪15萬悄悄漲到20萬以上，上曜自108年陸續佈局買進九份子核心住八建地，隨著人口陸續移入，居住需求激增，預估未來2至3年大台南地區房價上漲幅度還有2~3成的空間。

上曜說，未來五年交屋期，正好趕上這一波房地產「南科效應」房價上漲期，除反映個案屋數銷售業績外，未來5年所有可推案總銷逼近250億元，將會陸續交屋入帳。

(時報資訊)