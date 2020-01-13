總統大選由執政黨勝選，能源政策可望延續，早盤太陽能族群個股展開慶祝行情，大同(2371)、茂迪(6244)、廣運(6125)、聯合再生(3576)、安集(6477)及元晶(6443)等均開紅盤走高。蔡英文續任總統，執政黨承諾將繼續推動的「5+2」計畫，「5+2」計畫中「綠能科技」為其中的重要一環。

安集董事長黃國棟表示，太陽能模組營收今年將優於去年，電廠則是在4月會有6.5MW新增掛表，下半年還有新案子，到年底電廠建置容量會到70MW以上，兩大事業營收獲利都會成長，期望2020年獲利能創新高。至於3D列印，透過集團3家公司有完整的佈局，粉末也通過了空中巴士、賀利氏認證，希望挹注公司未來成長動能。日前安集與茂鴻簽約，未來合資公司將積極投資台南地區太陽能電廠開發及營運，透過市府政策支持與行政協力，預計2021年動工並完成第一階段100MW設置量，目標在2025年前完成300MW的太陽光電計畫。太陽能模組和電廠業務2020年營收都會成長，公司也期許 2020年獲利創新高。

大同去年中宣布轉投資百分之百持股的同陽能源股份有限公司，已於日前取得再生能源發電業執照，正式成為第一型太陽能電廠投資者，專營中大型電業案場。大同表示，同陽能源交由大同永旭能源公司負責規劃建置，取得電業執照後，未來隨著政府法規逐漸完善，具備售電資格將可率先投入電力轉供與綠電交易市場，為台灣電業自由化共同努力。大同指出，其太陽能電廠投資全數案場皆為自行投資建置，從案場開發、設計、監造到維運，皆由集團的專業團隊大同永旭能源公司負責經營管理，目前累積掛表量已超過100MWp。

(時報資訊)