強信-KY(4560)2019年受到美中貿易戰影響，整體營收不如預期，不過，修配市場及自動化裝置營收分別年增7.73％及4.86％，2020年重點仍以自動化裝置的發展為主，包縫及繃縫自動縫紉設備銷售將帶來成果，加上貿易戰達成第一階段協議後，預期整機市場訂單可望回溫，樂觀看待今年表現優於去年。

強信去年12月受到今年農曆春節較往年提早影響，導致部分終端客戶及整機廠提前放假，備貨量減少，2019年12月營收為人民幣0.3億元(換算新台幣1.3億元)，月減5.99％；2019年全年營收為人民幣3.88億元(換算新台幣17.4億元)，年減2.34％。雖然受中美貿易戰影響大陸內需市場衰退，整機市場營收不如預期，但強信藉由調整整機廠及代理商(修配市場)的銷售比重，去年修配市場及自動化裝置營收都呈現成長。

強信今年針對服裝廠整條生產線的設備進行附屬加裝升級，研發自動化縫製設備及自動化縫製生產線，預估2020年包縫及繃縫自動縫紉設備銷售會有一定成績，在未來2～3年，自動化設備發展方面會相當強勁。

此外，台灣成衣代工族群儒鴻、聚陽、廣越所公布的2019年12月及全年營收來看，其在成衣及紡織行業的業績比去年同期都有成長，並且持續看好2020年市場業績呈「正成長」，預期2020年強信外銷市場(修配市場)亦會持續成長。

公司指出，貿易戰已達成第一階段協議，包括成衣行業在內等商品不會加徵10％關稅，2020年大陸工業縫紉機市場將逐步好轉，可望帶動強信整機市場的訂單回溫，結合自動化大設備及裝置產品的研發成果，今年拚重回成長軌道。

(時報資訊)