記憶體模組廠十銓科技（4967）2019年12月營收6.02億元，維持在6億元以上水準，年增率4.27%，去年第四季營收18.56億元，季成長約19%，也是去年單季最高，2019全年營收69.03億元，年減3.89%，為歷年次高。展望今年隨著5G商機發酵，各項應用與需求可望帶來爆炸性成長，十銓公司期許今年業績向上。

去年下半年，記憶體產業回溫，十銓受惠於電競及SSD產品銷售量逆勢倍增，去年11月起業績回到年成長之趨勢。十銓總經理陳慶文表示，近期原廠幾次遭遇生產狀況，加上伺服器及5G手機的預期升溫，已經對合約價及現貨市場價產生影響，加上次世代主機內建儲存將全面轉向SSD的推波助瀾，2020年的價格可望回到比較健康的狀況。

展望2020年，十銓看好5G、AI、IoT、資料中心、伺服器及雲端串流等新興應用，未來尚有更多新需求，加上遊戲機PS5、Xbox Series X、行動裝置及NB搭載SSD比重與容量滲透率等備貨需求湧現，十銓2020年營運目標將朝向挑戰年營收再創高峰邁進。

在考量需求增溫的情況下，十銓做足準備以維持既有通路客戶，並重整市場供應順序，持續擴大市場。同時，十銓積極佈局專利且持續專注電競、工控業務拓展，針對各市場進行戰略區分，並強化品牌形象與穩固忠實客群，致力提升品牌知名度及市佔。

(時報資訊)