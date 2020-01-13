為滿足2月間各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵特於2月10日（一）至2月16日（日）期間，規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，期間每日再加碼提供南下、北上各一班，共14班次停靠各站之「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月14日（二）凌晨零時起，依發車前28日售票規定，逐日開放2/10（一）以後車票預購。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、高鐵網路訂位系統、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額50％違約金。

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