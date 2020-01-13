國內最大眼鏡連鎖品牌寶島眼鏡喜迎40週年，特別與京都著名文青潮牌「SOU・SOU」聯名推出「就愛SOU・SOU」系列商品，日前舉行發表記者會，近來主持國興衛視《台灣好吃驚》而人氣上升中的日籍藝人小百合擔任活動主持人，全程展現驚人流暢中文外，她身著春色系和服、配戴眼鏡，「萌」樣殺遍全場攝影機。

系列商品由SOU・SOU自超過百幅的日式織品紋樣中，精心挑選最具代表性的15個主題，經設計師巧思轉化為眼鏡上的細節，可在金屬圓框上看見「微笑」般的彩色花朵鑄件，潮流必備的透明膠框上看見「茶庭」的和風氣息，另特別選用輕量、抗敏材質，外觀有型、時尚、兼具舒適感。

純正日系時尚文青風

日前「就愛SOU・SOU」系列商品於台北舉行發表記者會，會場選在西門西本願寺廣場歷史建築群中的「八拾捌茶輪番所」，為此來台參與的SOU・SOU企劃室長橋本真紀表示，SOU・SOU訴求「創造全新的日本文化」，使用傳統素材和手作技藝，將傳統融入現代生活，拓寬日本織物設計的可能性。

寶島眼鏡X SOU・SOU獨家聯名鏡框，正舉行活動優惠。（聯勤公關提供）

SOU・SOU 京都最新代表品牌

SOU・SOU近年也已成為京都最具代表性的品牌，不僅風靡全日本，位於京都最繁華的四條河原町巷「新京極通」裡的SOU・SOU街，更是世界各地旅人們的IG拍照熱點；這次與寶島眼鏡的聯名，是該品牌首度與眼鏡產品合作，橋本真紀表示：「對於如何將紋樣呈現到細長的眼鏡框上，對雙方來說都是新的挑戰。」

寶島眼鏡喜迎40週年，與京都著名文青潮牌聯名推出系列商品，引起追求日系時尚潮流的年輕族群們關注。（聯勤公關提供）

寶島眼鏡近來與眾多深受消費者喜愛的品牌進行聯名，包含大人小孩都熟悉的迪士尼與「LINE FRIENDS」等，引發熱賣風潮，也反映了消費世代追求特色及質感的高度。寶島眼鏡數位發展室總監何敏表示，為讓消費者感受寶島眼鏡多元風貌，積極投入新商品開發及導入，讓客群體驗眼鏡專業、同時擁有時尚感。

邂逅SOU・SOU 微電影現京都魅力

行銷手法上寶島眼鏡也有突破，首次採用微電影形式呈現，劇中主角因SOU・SOU而邂逅，譜出一段浪漫異國愛情故事，七集故事中帶出京都七種風情，在寶島眼鏡官方粉絲團即可觀賞，在浪漫氛圍中感受京都魅力。

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