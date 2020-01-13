雲林第一選區立委最終結果上演大驚奇！民進黨籍現任立委蘇治芬在外界不看好的情形下，大贏國民黨立委提名人張嘉郡。網友直言，他一開始就沒看好蘇治芬會贏雲林張家，因為雲林張家動用所有資源力保這席立委席次，但沒想到最後蘇治芬翻盤成功，他認為蘇會贏有四個因素。
網友pop1014於批踢踢發文表示，他是這選區的，他一直不看好蘇會當選，因為雲林張家動用全力一定要拉下蘇，包括山線的議員都來海線幫忙了，更狂打同婚議題，目標就是要讓那些老人家長輩反感。
但蘇治芬最後翻盤成功，該網友認為有幾個因素：
1.花生之亂：不得不佩服蘇的反應很快，直接把農委會找下來處理。
2.麥寮小輸兩千初，麥寮鄉長事件衝擊降到最低，他原本預估大輸5000票。
3.蔡英文超過十次輔選，前幾天麥寮萬人造勢他在現場，蔡英文再次拜託雲林鄉親支持蘇治芬，這場造勢氣勢真的起來了，有降低選民分裂投票，雖然看結果分裂投票還是蠻嚴重的。
4. 雲林海線的選民很「沉」，不喜歡在民調上表態，因為怕被關切。
5.最重要的就是蘇本身的選民魅力，也只有她才有可能擋下張家班。
6.年輕人返鄉投票。
7.四湖蘇家班副議長退黨沒影響，早就貌合神離了，這部份就不提了。
文章來源：PTT論壇網址
(中時電子報)
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