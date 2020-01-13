2020大選落幕，被民眾黨列入不分區名單的「學姐」黃瀞瑩未順利進入國會，準立委蔡壁如13日表示，若黃想要跟著去立法院，將會是亮點也可學習法案，若回北市府當副發言人也稱職。

蔡壁如今表示，選前倒數第2天和黃瀞瑩掃街，原本以為「學姐」是高人氣全國知名，結果告訴買菜的婆婆媽媽說「學姐」在她旁邊，攤商說「妳帶女兒來喔」，她也把這件事跟市長柯文哲講，柯回說「妳有這麼漂亮女兒？」蔡笑說，她女兒也很漂亮，她接著說，黃若想要跟著去立法院將會是亮點，也可學習法案，若要回市府當副發言人也相當稱職。

此外，蔡壁如北市府顧問的職缺也讓外界好奇將由誰接任，蔡指出，柯文哲有問她誰適合，要找另一個「血滴子」。她也說，未來到立法院要改變另一個形象，但還在想，應該是一個媽媽，再想想看，柯市府還有3年時間，過去令人驕傲的是執行力貫徹，所以必須找有辦法達成這目標的人選。

(中時 )