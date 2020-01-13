解放軍第一艘055型驅逐艦「南昌」艦服役

就在總統蔡英文11日以破紀錄的817萬票連任後，大陸外交部發言人耿爽12日抗議美、英、日等國高官祝賀，強調這種做法違反「一中」原則，北京對此表示「強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉」。

另一方面，解放軍廣受關注的055型驅逐艦首艦「南昌」艦12日上午也在青島軍港正式入列服役，「加入戰鬥序列」。

據央視網和《南華早報》（South China Morning Post）報導，舷號101的「南昌」艦是2020年中方海軍入列的首艘艦艇，也是首艘入列的萬噸大驅。「南昌」艦艦長周明輝說，該艦入列後，將抓緊時間，進行全系統全科目的訓練，以形成戰力，加緊融入戰鬥體系，發揮平臺作用，進一步履行好使命任務。

「南昌」艦是中方自製的055型萬噸驅逐艦首艦，突破了大型艦艇總體設計、資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，並裝備了新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力。央視說，它入列標誌著海軍驅逐艦實現了從第3代向第4代的跨越。

(中時電子報)