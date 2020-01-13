34歲的黃姓男子，在台中市西區台灣大道路上的商業辦公大樓，利用商辦人來人往的人潮及車潮，掩飾經營網路賭博機房，警方日前循線前往搜索，當場查獲現場管理的陳嫌等21人，及電腦主機、手機、監視器、教育訓練手冊、現金等贓證物；全案偵查後依涉嫌賭博、組織等罪嫌移請台灣高雄地方檢察署偵辦。

刑事局偵六大隊第二隊、高雄市警局刑事大隊偵五隊與清水警分局等，日前獲報41歲的陳嫌等人，涉嫌經營網路賭博情資，報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦；經警方調閱相關資料進行分析研判，配合跟監蒐證逐一過濾可疑場所後，追查出陳嫌等人經常進出台中市西區台灣大道路上商業辦公大樓。

警方發現陳嫌等人，利用商業辦公大樓人來人往的人潮及車潮，掩飾其經營網路賭博機房的犯行，警方蒐證期間，發現陳嫌等上下班作息不似一般正常公司，更加確認該處為經營賭博機房處所；持高雄地方法院搜索票執行搜索，當場查獲陳嫌等21人，電腦主機、筆記型電腦、手機、教育訓練手冊及現金7萬8950元相關扣押物等犯罪贓證物。

警方調查，該賭博機房手法係以微信或telegram帳號方式，於網路上招攬大陸民眾加入聊天群組成為會員，再以「報明牌」方式鼓吹給大陸民眾下注簽賭投注，即俗稱的「炒群」，從去年六月開始成立至今，下注簽賭球賽、賽車金額累計高達一億餘元，其中34歲的黃姓男子為該網路賭博的幕後金主。

警方呼籲民眾，千萬勿因貪圖賭博所帶來的一時取巧獲利，忘記賭博所帶來的自身及他人危害；另外民眾於求職時要提高警覺注意，參與、經營賭博犯罪都可能觸犯法律刑責而後悔莫及。

(中時 )