109年是農曆庚子金鼠年，元大銀行財富管理為讓客戶新年搏個好彩頭，共準備超過8萬份發財金、發財水要贈送給來行客戶，自109年1月13日起，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水乙份，數量有限，送完為止。 元大銀行今年在發財金、發財水設計上，以生肖鼠手捧金幣來發想設計，象徵新的一年「財運鼠於你」，發財金採多用途設計，客戶可將發財金珍藏於皮包內隨身攜帶，也可置於桌面當開運擺飾。

元大銀行除了送出受歡迎的開運小物，祝賀客戶新年「鼠不盡的財運和好運」，也趁勢發動更多行銷攻勢，即日起至109年3月31日止推出「新春鼠來寶」專案，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶只須完成專案中福區、吉區中各一項任務，就可獲得限量「鼠來寶撲滿」，祝福客戶「鼠錢鼠不完」。

元大銀行財富管理主管表示，一年之初最適合擬定人生計畫及理財策略，元大銀行建議客戶將年終獎金、紅包最妥當的分配，並且定期管理與檢視資產配置。元大銀行財富管理主管也指出，會員除了能享有尊榮實質權益禮遇回饋，還擁有專屬的財富管理團隊，提供兼具溫度與速度的專業理財服務，協助客戶達成累積資產的目標。

(工商 )